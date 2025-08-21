İSTANBUL 30°C / 18°C
  2 ilden sevindiren haber! Ekipler havadan ve karadan müdahale etti
Muğla'nın Seydikemer ve Adana'nın Sarıçam ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Öte yandan Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan yangına ise ekipler müdahale ediyor.

AA21 Ağustos 2025 Perşembe 15:48 - Güncelleme:
2 ilden sevindiren haber! Ekipler havadan ve karadan müdahale etti
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bahçebaşı köyündeki meralık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana ve üzüm bağlarına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

MUĞLA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 6 uçak, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 100'ün üzerinde orman işçisi ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, yakındaki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

ADANA

Adana'nın Sarıçam ilçesinde anızdan başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Turunçlu Mahallesi'ndeki bir tarlada anızdan başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 40 araç ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 125 personel sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

