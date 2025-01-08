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Güncel

2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı... İletişim Başkanı Altun: İnsani dış politikamız Suriye'de kendini bir kez daha gösterdi

'2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı'nda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Türkiye tarihin doğru tarafında yer aldı. İnsani dış politikamız Suriye'de kendini bir kez daha gösterdi.' dedi.

Haber Merkezi8 Ocak 2025 Çarşamba 09:58 - Güncelleme:
2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı... İletişim Başkanı Altun: İnsani dış politikamız Suriye'de kendini bir kez daha gösterdi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da "2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı"nda açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından satır başları şöyle;

* Türkiye tarihin doğru tarafında yer aldı. İnsani dış politikamız Suriye'de kendini bir kez daha gösterdi.

* Dünyanın ahvali içerisinde ülkemizin durduğu yer ve "Herkes İçin Adalet" şiarı ile verdiğimiz mücadele çok daha büyük bir anlam kazanıyor.

* Suriye'de yaşanan son gelişmeler, Türkiye'nin dış politikasıyla tarihin doğru tarafında yer aldığını bir kez daha göstermiştir.

* Filistin davamız sadece bir coğrafyanın hikayesi değil aynı zamanda insanlığın, vicdanın ve adaletin meselesidir.

* Gazze'de İsrail'in uyguladığı soykırımda şimdiye dek 45 binin üzerinde insan katledildi. Bütün bu zulüm karşısında en güçlü ses yine Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yükseltildi.

* Dünyanın gıda krizine sürükleneceği bir dönemde Türkiye, tahıl koridorunun tesis edilmesindeki rolüyle müşfik ve aynı zamanda stratejik bir güç olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdi.

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