Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da "2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı"nda açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından satır başları şöyle;

* Türkiye tarihin doğru tarafında yer aldı. İnsani dış politikamız Suriye'de kendini bir kez daha gösterdi.

* Dünyanın ahvali içerisinde ülkemizin durduğu yer ve "Herkes İçin Adalet" şiarı ile verdiğimiz mücadele çok daha büyük bir anlam kazanıyor.

* Suriye'de yaşanan son gelişmeler, Türkiye'nin dış politikasıyla tarihin doğru tarafında yer aldığını bir kez daha göstermiştir.

* Filistin davamız sadece bir coğrafyanın hikayesi değil aynı zamanda insanlığın, vicdanın ve adaletin meselesidir.

* Gazze'de İsrail'in uyguladığı soykırımda şimdiye dek 45 binin üzerinde insan katledildi. Bütün bu zulüm karşısında en güçlü ses yine Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yükseltildi.

* Dünyanın gıda krizine sürükleneceği bir dönemde Türkiye, tahıl koridorunun tesis edilmesindeki rolüyle müşfik ve aynı zamanda stratejik bir güç olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdi.