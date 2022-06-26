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  • 2 katlı binada yangın çıktı, tüpler peş peşe patladı ortalık savaş alanına döndü
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2 katlı binada yangın çıktı, tüpler peş peşe patladı ortalık savaş alanına döndü

Denizli'de fırın ve ev olarak kullanılan 2 katlı binanın çatı katındaki imalathanesinde meydana gelen yangında tüpler arka arkaya patladı, alevler metrelerce yükseldi.

IHA26 Haziran 2022 Pazar 09:13 - Güncelleme:
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Yangın, Kale ilçesine bağlı Uluçam Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Niyazi Ç.'ye ait fırın ve ev olarak kullanılan 2 katlı binanın çatı katındaki imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yerini bıraktığı alevler büyümeye başladı ve ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşların olay yerine yaklaştığı esnada tüpler art arda patladı ve alevler metrelerce yükseldi.

Yaklaşık 30 dakika süren mücadelenin ardından alevler kontrol altına alındı ve soğutma işlemi uygulandı. Binanın küle döndüğü yangında alevlerin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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