18 Kasım 2025 Salı
Güncel

2 katlı evde yangın: 1 cansız beden bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında 1 kişinin cesedi bulundu.

AA18 Kasım 2025 Salı 06:29
Alacahırka Mahallesi'nde 2 katlı evde başlayıp bitişiğindeki binaya sıçrayan yangın ekiplerce söndürüldü.

İtfaiye ve AFAD ekiplerince yapılan çalışma sonucu evin mutfak kısmında bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Evde tek yaşayan Kazım Kaya'ya ait olduğu değerlendirilen ceset, savcılık incelemesinin ardından kimliği ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Meşe Sokak'taki 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, itfaiye araçlarının sokağa girememesi üzerine yangın yan binaya da sıçramıştı.

Bölgedeki yangın musluklarından çekilen hatlarla alevler söndürülmüş, yangın çıkan evde tek yaşadığı öğrenilen Kazım Kaya'ya ulaşılamaması üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerince evde detaylı arama ve inceleme çalışması başlatılmıştı.

