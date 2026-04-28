2 kişi denizde ölü bulundu! İşte ilk tespit

Mersin'in Silifke ilçesinde denizde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Şahısların denize açıldıkları teknenin batması sonucu boğuldukları değerlendiriliyor.

AA28 Nisan 2026 Salı 08:35 - Güncelleme:
İmamuşağı Mahallesi Boğsak Koyu mevkisinde denizde 2 ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Botla bölgeye ulaşan ekipler, cesetleri sudan çıkardı.

İncelemede cesetlerin, Akın Acar (70) ve Halil Çelik'e (64) ait olduğu belirlendi.

İki kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, Acar ve Çelik'in denize açıldıkları teknenin batması sonucu boğuldukları değerlendiriliyor.

