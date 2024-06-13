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  • 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı
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2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yangı mahallesi mevkiinde önceki gün meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Feci kazada sabahın erken saatlerinde Aydın'dan Antalya'ya yola çıkan manav kamyonunun süratle ilerleyip yol kenarında durmakta olan tıra çarpış anı saniye saniye kaydedildi.

IHA13 Haziran 2024 Perşembe 09:39 - Güncelleme:
2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı
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Kaza; Köyceğiz-Ortaca karayolu Yangı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Nurettin Akdeniz yönetimindeki 09 U 846 plakalı kamyon seyir halinde iken aynı istikamette yol üzerinde duran tırı arkadan çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen kamyonda sıkışan sürücü Nurettin Akdeniz ve yanında yolcu olarak bulunan Adem Yoldaş feci şekilde hayatını kaybetti. Akdeniz ve Yoldaş'ın cenazeleri memleketleri Aydın'ın İncirliova Acarlar Mahallesi'nde toprağa verilirken, kazadan geriye kalanlar görüntüler adeta izleyenlerin kanını dondurdu.

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