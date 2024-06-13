2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

Kaza; Köyceğiz-Ortaca karayolu Yangı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Nurettin Akdeniz yönetimindeki 09 U 846 plakalı kamyon seyir halinde iken aynı istikamette yol üzerinde duran tırı arkadan çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen kamyonda sıkışan sürücü Nurettin Akdeniz ve yanında yolcu olarak bulunan Adem Yoldaş feci şekilde hayatını kaybetti. Akdeniz ve Yoldaş'ın cenazeleri memleketleri Aydın'ın İncirliova Acarlar Mahallesi'nde toprağa verilirken, kazadan geriye kalanlar görüntüler adeta izleyenlerin kanını dondurdu.