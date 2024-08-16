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Tokat'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay

Tokat'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin nişan töreninden döndükleri ortaya çıktı.

AA/İHA16 Ağustos 2024 Cuma 06:57 - Güncelleme:
Tokat'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Aykut Cantürk (40) idaresindeki 21 ABS 199 plakalı Erzincan Başak firmasına ait yolcu otobüsü, D-100 kara yolu Hacıpazar köyü yakınlarında Cemalettin Ege yönetimindeki 60 KS 125 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsü Cemalettin Ege ile aynı araçta bulunan Fadime Duran (77), Mustafa Duran (75), Nazmina Duran (7) ve Armağan Duran yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobilin sürücüsü Cemalettin Ege ile Mustafa Duran müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otobüsteki yolculardan Mevlüt Bakır, gazetecilere, kazanın ardından araçtan inerek otomobildekileri kurtarmaya yardımcı olduğunu ifade ederek, "Biz yaralıları yolun kenarına aldıktan sonra araçta patlama oldu." diye konuştu.

Bu arada kaza anı otobüste bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde otobüsün D-100 kara yolunda kavşağa geldiği sırada otomobille çarpıştığı görülüyor.

KAZADA KAHREDEN DETAY

Tokat'ta meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin nişan töreninden döndükleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi.

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