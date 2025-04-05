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2 kişinin öldüğü saldırının öncesi kameraya yansıdı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir saldırganın, eski nişanlısını ve annesini tabancayla vurduğu, 2 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olay öncesi, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

IHA5 Nisan 2025 Cumartesi 09:59 - Güncelleme:
2 kişinin öldüğü saldırının öncesi kameraya yansıdı
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Dün akşam saat 17.00 sıralarında, Yeni Mahalle'de bulunan Park Yaşam Ataşehir Sitesi girişinde meydana gelen olayda, Necati Yorğun (35), eski nişanlısı olduğu öğrenilen Selen Sakın ve onun annesi Serpil K.'ya tabancayla ateş etti. Anne ve kız kanlar içerisinde kalırken Yorğun aynı tabancayla kendi göğsüne ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Selen Sakın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı oldukları belirlenen Serpil K. ve silahlı saldırgan Necati Yorğun, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Necati Yorğun da hastanede hayatını kaybetti. Selen Sakın ve Necati Yorğun'un cenazeleri yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Serpil K'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Meydana gelen olayın hemen öncesi güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı. Görüntüde, Necati Yorğun'un anne ve kızın yaşadığı site önüne geldiği, siteden içeri girmeye çalıştığı esnada anne Serpil K.'nin site güvenliğine şikayet ettiği, daha sonra Serpil K. ile tartışan Necati Yorğun'un kendisine bir cisim fırlattıktan sonra sokağa doğru hızla yürüdüğü anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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