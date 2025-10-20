İSTANBUL 20°C / 10°C
Güncel

2 kişiyi katledip 7 kişiyi yaralamıştı! Edremit'te katliam öncesi korku dolu anlar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki kişiyi öldürüp yedi kişiyi yaralayan saldırganın, halı saha maçındaki gençlerin yanında havaya ateş açtığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Dehşet saçan dakikalar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

20 Ekim 2025 Pazartesi 15:41
2 kişiyi katledip 7 kişiyi yaralamıştı! Edremit'te katliam öncesi korku dolu anlar
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 kişiyi öldürüp, aralarında 2 polisin de bulunduğu 7 kişiyi yaralayan saldırgan Mustafa Emlik'in, Güre Mahallesi'nde halı sahada maç yapan gençlere hakaretler ettiği ve havaya ateş açtığı ortaya çıktı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Emlik, gasp ettiği araç ile Güre Mahallesi'nde bulunan bir halı sahaya gelerek, saha kenarından maç yapan gençlere sözlü hakaretlerde bulundu. Ardından elindeki silahla havaya ateş açan şahıs, çevrede büyük panik yaşanmasına neden oldu. Halı sahada maç yapan gençlerin korku dolu anları ve kaçışmaları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerin kaydedilmesinden dakikalar sonra, zanlı polis ekipleriyle girdiği silahlı çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

2 kişiyi öldürüp polisle çatıştı
