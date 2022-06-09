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2 metrelik yılan binaya girmeye çalışırken yakalandı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, Hisariçi Mahallesin'de kullanılmayan bir binanın bodrumuna girmek isteyen 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğal ortamına bırakıldı.

IHA9 Haziran 2022 Perşembe 10:24 - Güncelleme:
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Karesi ilçesi Hisariçi Mahallesindeki kullanılmayan bir binanın bodrum katına girmeye çalışan yılan son anda fark edildi.

Yılanı çevreden geçen vatandaşlar fark ederken bir diğer vatandaş ise itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekipler, yılanın evin bodrum katına girmek isterken yakaladıklarını belirledi.

Ekiplerin uzun süre çalışması sonucu vatandaşlarında yardım etmesiyle yılan çuvala koyulup Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekiplerince doğal ortamına salınmak üzere yılan olay yerinden uzaklaştırıldı.

Vatandaşlar korku dolu gözlerle izlerken kimi vatandaş itfaiye ekiplerine yardım etti.

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