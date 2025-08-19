İSTANBUL 29°C / 21°C
19 Ağustos 2025 Salı
2 milyon dosyada yüzde 83 uzlaşma sağlandı

Adalet Bakanı Tunç, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan uzlaştırma kapsamında, 1 Ocak 2017'den bu yana 2 milyon 345 bin 914 dosyanın müzakeresinin tamamlandığını, 1 milyon 947 bin 140 dosyada anlaşma sağlandığını bildirdi.

19 Ağustos 2025 Salı 12:45
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ceza hukukundaki alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan uzlaştırmayı, Türkiye genelinde etkin ve başarılı bir şekilde uygulamaya devam ettiklerini belirtti.

Toplumsal hayatta kişiler arasında çıkan ve uzayan ihtilafları, hayata geçirilen alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle dostane bir şekilde, en az maliyetle ve makul sürede çözüme kavuşturduklarına işaret eden Tunç, böylece adalete erişimi kolaylaştırdıklarını, yargının iş yükünü hafiflettiklerini ve toplumsal barışa katkı sunduklarını kaydetti.

Uzlaştırma kurumuyla ihtilafları büyümeden sonuca bağladıklarını aktaran Tunç, şu bilgileri verdi:

"Bu şekilde mağdurun zararının hızla giderilmesini ve failin suçtan doğan sorumluluğunu kabul etmesini sağlıyoruz. Uzlaştırma kapsamında 1 Ocak 2017 tarihinden günümüze kadar 2 milyon 345 bin 914 dosyanın müzakeresini tamamladık. 1 milyon 947 bin 140 dosyada anlaşma sağladık. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranını yüzde 83'e çıkardık. Adalet Bakanlığı olarak reform irademizi daima diri tutarak alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

