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  • 2 milyon liralık vurgun yaptılar! Rezervasyon dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 5 kişi tutuklandı
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2 milyon liralık vurgun yaptılar! Rezervasyon dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 5 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 9 ildeki eş zamanlı operasyonda, yılbaşı eğlencesi düzenleyen işletmelerin internet sitelerinin sahtelerini oluşturup rezervasyon alarak vatandaşları 2 milyon 350 bin lira dolandırdıkları gerekçesiyle yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

AA31 Aralık 2024 Salı 22:01 - Güncelleme:
2 milyon liralık vurgun yaptılar! Rezervasyon dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 5 kişi tutuklandı
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yılbaşı eğlencesi düzenleyen işletmelerin web sitelerinin benzerlerinin oluşturularak yeni yıl rezervasyonları alındığı ve bu şekilde 14 farklı eylemle vatandaşların toplam 2 milyon 350 bin lira mağdur edildiği belirlendi.

14 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, yapılan fiziki takip ve finansal analizler neticesinde birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2'si yurt dışında bulunan toplam 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, İstanbul başta olmak üzere Uşak, Kocaeli, Erzurum, Kahramanmaraş, Bursa, Karabük, Ankara ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 15 telefon, 19 sim kart, bilgisayar, flaş bellek, 2 hard disk, 2 SSD kart ve 8 kullanıma açılmamış "açık hat" diye tabir edilen hat ile sahte olduğu değerlendirilen 5 bin 50 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i adliyeye sevk edilirken, 2'si ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı; 1'i adli kontrol şartıyla, 2'si de savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

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