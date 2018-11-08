2 milyon TL değerinde metamfetamin ele geçirildi
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araç içerisinden piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Öte yandan, öğle saatlerinde de Şanlıurfa otoban girişinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 4 kilo 50 gram metamfetamin maddesi bulunmuştu.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.E.D.(30) isimli şahsın aracında 30 adet şeffaf poşete sarılı halde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan, 4 kilo 300 gram metamfetamin isimli uyuşturucu maddesi ele geçirdi.
Polis ekiplerince M.E.D., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
ŞANLIURFA’DA 4 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
Şanlıurfa otoban girişinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 4 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Mardin yolu otoban girişinde Van’dan gelen bir kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, zulalanmış halde 4 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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