Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

2 milyon TL değerinde metamfetamin ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araç içerisinden piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Öte yandan, öğle saatlerinde de Şanlıurfa otoban girişinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 4 kilo 50 gram metamfetamin maddesi bulunmuştu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.E.D.(30) isimli şahsın aracında 30 adet şeffaf poşete sarılı halde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan, 4 kilo 300 gram metamfetamin isimli uyuşturucu maddesi ele geçirdi.
 
Polis ekiplerince M.E.D., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
 
ŞANLIURFA’DA 4 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
 
Şanlıurfa otoban girişinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 4 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
 
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Mardin yolu otoban girişinde Van’dan gelen bir kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, zulalanmış halde 4 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tarihi camide Roma mozaikleri bulundu

Tarihi camide Roma mozaikleri bulundu

UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı

UEFA, güncel kulüpler sıralamasını açıkladı

Saniyeler sonra dehşeti yaşadı

Saniyeler sonra dehşeti yaşadı

İşte Samsung'un katlanabilir telefonu

İşte Samsung'un katlanabilir telefonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA