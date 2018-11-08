2 milyon TL değerinde metamfetamin ele geçirildi Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araç içerisinden piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Öte yandan, öğle saatlerinde de Şanlıurfa otoban girişinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 4 kilo 50 gram metamfetamin maddesi bulunmuştu.