İstanbul Kâğıthane'de geçtiğimiz günlerde, kuyumcu D.G. adlı kadının dükkanına, motosikletle gelen kasklı saldırganlar ateş açarak kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ertesi günü yeniden gelen saldırganlar, bu kez doğrudan D.G. ve yanındaki arkadaşı B.K.'yi hedef alarak ateş etti. Saldırıda B.K. yaralandı, D.G. şans eseri yara almadı.

3 MİLYONLUK ZEHİR ÇIKTI

Yüzlerce saatlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, saldırganların adresini tespit etti. Yapılan operasyonda M.K.(14) ve A.D. (14) suç aleti silahlarla birlikte yakalandı. Evde yapılan detaylı aramada ise çeşitli türlerde, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu tespit edildi.

İNTİKAM İÇİN YAPMIŞ

İki zanlı verdikleri ifadelerinde, kendilerini D.G.'nin kocası Ö.G.'nin tetikçi olarak kiraladığını söyledi. Polis yaptığı araştırmada, boşanmak isteyen eşinden intikam almak isteyen Ö.G.'nin yurt dışında olduğunu belirledi. Saldırıyı gerçekleştiren Suça sürüklenen çocuklar (SSÇ), çıkarıldıkları mahkemece 'ev hapsi' şartıyla serbest bırakıldı. Polis Ö.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

OĞLUNU ÖLDÜRDÜK, SIRA SENDE

Ankara'da 10 Ağustos'ta çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken, merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Olaya müdahale eden Hakan Çakır, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Kılıç'ı öldüren zanlıların, bir gün önce de sokakta düğün nedeniyle eğlenen bir gruba laf attıkları, kılıçlarla saldırdığı ortaya çıktı.

Öte yandan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine olduğu gibi Hakan Çakır'ın olayda yaralanan babası Şahin Çakır'a da tehdit mesajları geldiği öğrenildi. Baba Çakır, bilinmeyen numaralardan "Oğlunu öldürdük, sıra sende" mesajları atıldığını söyledi.