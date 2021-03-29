29 Mart 2021 Pazartesi 17:23 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 17:23

Nisan ayı boyunca dünyanın gündeminde olacak otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artıyor. Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizm tanısı 1985 yılında her 2.500 çocuktan 1'ine konulurken, bugün doğan her 54 çocuktan 1'i otizm riski ile dünyaya gelmektedir.



ERKEN TANI VE YOĞUN SÜREKLİ EĞİTİMLE, OTİZMLİ BİR ÇOCUK YENİDEN DOĞABİLİR!

Çocuğun çevresi ile yeterli sosyal ilişkiler kuramaması, dil-iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve takıntılı davranış biçimlerine sahip olması ile tanımlanan otizmin günümüzde bilinen tek çaresi erken tanı ile yoğun, sürekli özel eğitimdir. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını göstermektedir.

2 NİSAN'DA IŞIKLAR OTİZM FARKINDALIĞI İÇİN YANACAK!

Birleşmiş Milletler'in otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek için deklare ettiği 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde, "Otizme Mavi Işık Yak" Kampanyası'nın Türkiye elçisi Tohum Otizm Vakfı'nın çağrısı ile otizm farkındalığına destek vermek için akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü başta olmak üzere, İzmir Saat Kulesi, Masal Şato, Diyarbakır'da Surlar, Amasya Kalesi gibi birçok yapı mavi ışıkla aydınlanacak.

"Otizme Mavi Işık Yak" kampanyası için destek çağrısı yapan Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Suat Kardaş, "Günümüzde her 54 çocuktan 1'i otizm riski ile doğuyor. 'Otizm farkındalığında neredeyiz?' sorusuna cevap bulmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz "Türkiye'deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi" araştırması farkındalığın yıllar içinde nasıl arttığını gösteriyor. Araştırma sonuçları umut verici olsa da otizmin belirtileri ile erken tanı ve eğitimin önemi konusunda farkındalık çalışmalarının artırılmasının kritik olduğunu gördük. Hal böyleyken herkesin bu farkındalık hareketinin parçası olması çok önemli. 'Otizme Mavi Işık Yak' kampanyasına destek olmak için 2 Nisan günü mavi giyebilir, #otizmemaviışıkyak etiketi ile sosyal medya paylaşımları yapabilir, binaların mavi ışıkla aydınlanmasını sağlayabilirsiniz. Otizmli çocuklarımıza ve gençlerimize ışık olmak isteyen herkesi, otizmi gündeme taşıyarak Türkiye'nin otizme bakışının dönüşmesine, otizmli bireylerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaya ve sosyal medya paylaşımları ile kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz." dedi.

TOHUM OTİZM VAKFI HAKKINDA:

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitim ile topluma bağımsız bireyler olarak kazandırılmalarına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir.