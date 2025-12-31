2 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek! Türkiye'den önemli Çin kararı

Türkiye'nin çeşitli ülkelerle imzaladığı milletlerarası anlaşmalar ile cumhurbaşkanı kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlanan kararlara göre, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında fiber optik altyapının geliştirilmesi ve fiber optik kablolar üzerinden sunulan hizmetlerin hanelere ve işletmelere ulaştırılmasını amaçlayan işbirliği protokolü onaylandı. Protokolle, KKTC genelinde dijital altyapının güçlendirilmesi ve haberleşme hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Türkiye ile Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasında "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar da yayımlandı. Anlaşma ile taraflar arasında yatırımların karşılıklı olarak teşvik edilmesi ve korunması amaçlanıyor.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında, ulusal yetki alanı dışındaki alanlarda deniz biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımına ilişkin anlaşmanın onaylanmasına da karar verildi. Söz konusu düzenleme, deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Ayrıca "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye'ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde 2/1/2026 Tarihinden İtibaren Vize Muafiyeti Sağlanması" hakkında Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, Çin'in umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerde, her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanması kararlaştırıldı.