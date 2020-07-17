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2 odalı mağarada PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de tespit edilen 2 odalı mağarada terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi.

IHA17 Temmuz 2020 Cuma 13:54 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 13:54
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “17 Temmuz 2020 günü ilimiz Çukurca ilçesi Alkan köyü Derin Tepe mevkii kırsal alanında yapılan operasyonda 2 odalı mağara içerisinde; 1 adet 8 KW jeneratör, 15 adet elektrikli fünye, 17 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet 57 mm GTT (geri tepmesiz top) mühimmatı, 51 adet uçaksavar mühimmatı, 2 adet akü, 157 metre elektrik kablosu, 2 adet delici kırıcı ucu, 20 litre benzin ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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