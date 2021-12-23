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  • 2 pitbullun saldırısına uğrayan çocuk, ağır yaralandı! Valilik: 6 kişi gözaltına alındı
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2 pitbullun saldırısına uğrayan çocuk, ağır yaralandı! Valilik: 6 kişi gözaltına alındı

Gaziantep Valiliği, pitbull cinsi 2 köpeğin bir çocuğa saldırmasına ilişkin 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA23 Aralık 2021 Perşembe 09:24 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 09:24
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Valilik tarafından yapılan açıklamada, Şahinbey ilçesinde dün bir sitede oturan 5 kişiye ait pitbull cinsi 2 köpeğin, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladığı belirtildi.

Söz konusu yaralı çocuğun olayın ardından hastaneye sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuğun tedavisine devam edilmektedir. Olaya karışan iki köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmiştir. Olayla ilgili 5 şüpheli ve site güvenlikçisi toplam 6 kişi gözaltına alınmıştır. Adli ve idari süreç devam etmekte olup, yaralı çocuğun tedavisi ve sonrası Valiliğimiz tarafından takip edilecektir."

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