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2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 19:40 - Güncelleme:
2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır."

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