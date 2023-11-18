2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır."
Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2023
Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!... pic.twitter.com/qKiJMFrZHI