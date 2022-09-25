TSK ve MİT tespit etti! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.



Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/IJm7nkgUnY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 25, 2022