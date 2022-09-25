TSK ve MİT tespit etti! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 25, 2022
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/IJm7nkgUnY