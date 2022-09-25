İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2022 Pazar / 29 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4191
  • EURO
    17,8508
  • ALTIN
    973.148
  • BIST100
    3281.61
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TSK ve MİT tespit etti! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

TSK ve MİT tespit etti! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

AA25 Eylül 2022 Pazar 13:50 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.