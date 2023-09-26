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2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

AA26 Eylül 2023 Salı 11:56 - Güncelleme:
2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

  • Zeytin Dalı
  • PKK/YPG
  • terörist etkisiz

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