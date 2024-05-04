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2 polisi şehit eden katil polisin ifadesine ulaşıldı!

Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde iki meslektaşını şehit eden polis memuru Süleyman Uğur Şahin'in ifadesine ulaşıldı.

Sabah Gazetesi4 Mayıs 2024 Cumartesi 10:27 - Güncelleme:
2 polisi şehit eden katil polisin ifadesine ulaşıldı!
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Adıyaman Altınşehir Şehit Yıldırım Polis Merkezi'nde polis memuru Süleyman Uğur Şahin, Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'i beylik tabancasıyla şehit etmişti. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay bütün yönleriyle detaylı araştırılırken katil polis memuru Süleyman Uğur Şahin'in ifadesine ulaşıldı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 2019'da İstanbul'dan Kahta'ya, daha sonra da Adıyaman merkeze tayin edildikten sonra Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde 4 yıldır görev yapan polis memurunun herhangi bir örgütle bağlantısı tespit edilemedi.

PARAMI ALACAKLAR KORKUSUYLA ÖLDÜRMÜŞ

300 bin lira parasını yatırım da kullanan polis memuru Süleyman Uğur Şahin'in parasını 2 milyona çıkarttıktan sonra banka hesabına transfer ettiği, mobil uygulamadan parasını göremeyince dolandırıldığını düşünerek önce adliyeye daha sonra da polis merkezine gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı polis ifadesinde "bankamatiğe gittim, bankamatik arızalıydı. Paranın bir çete tarafından dolandırıldığını düşündüm. Adliyeye gittim, Cumhuriyet Savcısı çok iyi davranıp ifadeni alalım dedi.

Hesabımdaki paranın korunmasını istiyordum. Daha sonra polis merkezine gittim. Başkomiser Kamuran Üçgül bana çok babacan davrandı. Yardımcı olacağını söyledi. Babacan davranışında dolayı şüphelendim. Halen hesabımda parayı göremiyordum. Telefonuma virüs girmişti. Telefonumu fabrika ayarlarına çevirdim. Cumhuriyet Savcısının, Başkomserin davranışları beni kuşkulandırdı. Daha sonra tuvalete gidip tabancamın namlusuna mermileri sürdüm. Başkomiser mutfaktaydı yanına gittim birden fazla kez ateş ettim. Paramı dolandırıp bana ve aileme zarar vereceklerini düşündüm" dedi.

PARA HESABINDA ÇIKTI

Başkomisere ateş ettikten sonraki süreci hatırlamadığını anlatan katil zanlısı polis, şehit ettiği Başkomiser ve komiser ile daha önce hiç birlikte çalışmadığı, aralarında bir husumette olmadığı belirlendi. Vahşetin ardından yapılan incelemelerde katil polisin hesabında 2 milyona yakın para olduğu, parayı da yatırımdan kazandığı tespit edildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan katil zanlısı polis memuru tutuklanarak cezaevine konuldu.

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