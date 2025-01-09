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2 PTT görevlisini öldüren caniden pişkin savunma! Daha önce de suç kaydı varmış

Rize'de PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde tartıştığı kargo dağıtım müdürü Selim Okumuş (50) ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt'ı (45) tabancayla vurarak öldüren Hakan Kocaman'ın (47) ifadesi ortaya çıktı. Kocaman'ın silahla yaralama suçundan kaydı olduğu belirtildi.

DHA9 Ocak 2025 Perşembe 13:53 - Güncelleme:
2 PTT görevlisini öldüren caniden pişkin savunma! Daha önce de suç kaydı varmış
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Olay, 7 Ocak'ta, Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü'nde meydana geldi. Müdürlüğün kargo birimine gelen Hakan Kocaman, babasına ait banka kartının kendisine verilmesini talep etti. Hakan Kocaman, usulsüz olduğu gerekçesiyle bu talebi geri çevrilince çalışanlarla tartıştı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Hakan Kocaman, belinden çıkardığı tabancayla ateş açıp, otomobiliyle kaçtı. Kurşunların isabet ettiği kargo dağıtım müdürü Selim Okumuş ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Okumuş ve Beyazıt, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Saldırı sonrası saklandığı binanın çatı katında yakalanan Hakan Kocaman, 'Kamu görevlisini görevi başında öldürmek' ve 'Ruhsatsız silah kullanmak' suçlarından tutuklandı. Selim Okumuş, Hemşin ilçesinde, temizlik görevlisi Ömer Beyazıt da Derepazarı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

'KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'

Olayla ilgili soruşturma sürerken Hakan Kocaman'ın, savcılık sorgusundaki ifadesi ortaya çıktı. Silahla yaralama suçundan kaydı olduğu belirtilen Kocaman ifadesinde, "Yaklaşık 4 yıldır şeker hastasıyım. Ayrıca babamın zihinsel problemleri mevcut ailenin en büyük çocuğu olarak babamla ben ilgileniyorum. Kartı almak istedim. Yaşanan olayda şeker krizine girdim. Korkup silahımı çıkardım. Kaç el ateş ettiğimi, kimi hedef aldığımı hatırlamıyorum. Olay nedeniyle çok pişmanım. Olayın olma nedeni şeker hastalığımdır" dedi.

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