2 saatlik yol 55 dakikaya indi! Başkan Erdoğan: Yıllık 7,4 milyar TL tasarruf sağlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Otoyol bünyesinde uzunluğu 5 bin 712 metreye ulaşan 61 adet köprü, 19 adet köprülü kavşak toplam 11 bin 622 metre uzunluğunda 18 adet viyadük 30 adet üstgeçit, 80 adet altgeçit ve 5 adet otoyol hizmet tesisi yer alıyor

İllerimiz arasındaki kara yolu bağlantılarının çeşitlendirilmesi ve yolculuk sürelerinin azaltılması ilk amaçlarımız arasında yer alıyor.

Devlet yolu üzerinden Aydın'dan Denizli'ye ve Denizli'den Aydın'a ulaşım süresi eşit hale geliyor. Böylece yıllık toplam 7,4 milyar Türk lirası tasarruf edeceğiz.

Aydın-Denizli otoyoluyla karayolu ağımızı biraz daha genişletmiş oluyoruz. 140 km anayol ve 23 km bağlantı yolundan oluşan Aydın-Denizli otoyolumuz toplam 163 km uzunluğa sahip.

Projenin tamamlanmasıyla Kapıkule'den başlayıp İstanbul üzerinden Marmara ve Ege Bölgeleri'ni kat ederek Akdeniz'e ulaşan kesintisiz bir otoyol ağını hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz

Aydın- Denizli otoyolumuz turizm sektöründe bölgeye yapılan yatırımları artıracak, yeni turizm tesislerinin açılmasına öncülük edecek ve böylelikle yeni istihdam imkanları oluşturarak bölge ekonomisini kalkındıracaktır.

D-320 Devlet Yolu üzerinden 11 ilçe geçilerek 2 saati bulan yolculuk süresi otoyolumuzun hizmete girmesiyle birlikte 1 saatin altına iniyor.

Biz kule deyince para kulesi, belediye deyince yeme aklına gelen bir kadro değiliz. Bizim siyasetteki tek gayemiz ülkemizi ve şehirlerimizi hakettiği yatırımlarla buluşturmaktır