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2 tekne alev alev yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir gezi teknesinde çıkan yangın, yanındakine de sıçradı. Yangında teknelerden biri tamamen yanarken, diğeri kullanılamaz hale geldi.

DHA21 Mart 2024 Perşembe 10:07 - Güncelleme:
2 tekne alev alev yandı
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Alanya Balıkçı Barınağı'nda saat 06.30 sıralarında bir gezi teknesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki tekneye de sıçradı. 2 teknenin alevlere teslim olduğu yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Bölgedeki bazı tekne sahipleri, teknelerini güvenli alanlara çekerek önlem aldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında teknelerden biri tamamen yanarken, diğeri ise kullanılamaz hale geldi.

Teknelerde soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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