28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8072
  • 6,5802
  • 249.365
  • 93.161
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanlığından, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Binlerce civciv tek bir komutla ´hazır ola´ geçiyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

KOBİ ve tüm işletmelere 25 milyar liralık destek müjdesi

KOBİ ve tüm işletmelere 25 milyar liralık destek müjdesi

İçişleri Bakanı Soylu'dan "Karamollaoğlu" açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Karamollaoğlu' açıklaması

Fransa'nın YPG/PKK ısrarı Türkiye'nin tepkisini çekiyor

Fransa'nın YPG/PKK ısrarı Türkiye'nin tepkisini çekiyor

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

ABD, F-35'leri değil, F-15'leri getiriyor

ABD, F-35'leri değil, F-15'leri getiriyor

Semiha Yıldırım ilk kez konuştu: Beni çok üzdüler

Semiha Yıldırım ilk kez konuştu: Beni çok üzdüler

Çin'den dev atak! Türkiye'yi radarlarına aldılar

Çin'den dev atak! Türkiye'yi radarlarına aldılar

Suudi Arabistan'ı füzeyle vurdular

Suudi Arabistan'ı füzeyle vurdular
 

POPÜLER HABERLER

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

Hava sıcaklığı 15 dereceyi aşmıyor! Ormanın içindeki saklı cennet...

Hava sıcaklığı 15 dereceyi aşmıyor! Ormanın içindeki saklı cennet...

35 milyon yıl önceki volkan izlerini taşıyor!

35 milyon yıl önceki volkan izlerini taşıyor!

Dünyanın en ilginç uçakları

Dünyanın en ilginç uçakları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA