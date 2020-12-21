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2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, 'PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.' denildi

21 Aralık 2020 Pazartesi 19:33 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 19:57
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İkna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Böylelikle; 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 234’e yükseldi.

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