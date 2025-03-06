2. Timur Cihantimur vakasında yeni gelişme... Muhammed'i öldüren sürücü için istenen ceza belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ilçede 22 Şubat gecesi yaşanan trafik kazası sonucu Koçak'ın vefat etmesi üzerine soruşturmaya başlandığı ifade edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu temin edilen kamera görüntüleri incelendiğinde Koçak'ın olay günü kullandığı UTV'nin arızalanması üzerine emniyet şeridine park ettiği, şüpheli Mahmut Yücedağ'ın kullandığı araçla Koçak'a çarpıp durmaksızın yola devam ettiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Olay sonrası tespit edilen plaka tanımlama sistemi görüntülerinde Yücedağ'ın kullandığı aracın sağ ön taraftan hasarlı olduğunun tespit edildiğine yer verilen iddianamede, bilgi sahibi olarak dinlenilen bir kişinin ifadesinin görüntülerle uyuştuğu bildirildi.

İddianamede, şüphelinin ifadesine özet olarak da yer verildi.

Buna göre şüpheli, olay günü yolun karlı olması nedeniyle öndeki araçların bıraktığı lastik izlerini takip ederek emniyet şeridine yakın tarafta sağ şeritte sürüşe devam ettiğini savundu.

Aracın sağ ön kısmıyla bir şeye vurduğunu ancak bunun ne olduğunu görmediğini iddia eden şüpheli, daha önce bu güzergahı kullanırken domuz sürüsüne rastlaması ve olayın hemen öncesinde de aynı güzergahta sürü görmesi nedeniyle domuza çarptığını düşündüğünü ileri sürdü.

İddianamede, incelenen kamera görüntülerine göre, havanın ve yolun şüpheli tarafından anlatıldığı gibi görüşü engelleyecek ölçüde karlı olmadığı hususu gözetildiğinde şüphelinin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçunu işlediğine dair yeterli şüphe bulunduğu değerlendirildi.

Olayın emniyet şeridinde yaşandığı, olayın hemen akabinde şüphelinin durmaksızın yola devam ettiği ve olaydan 6 gün sonra yakalandığı aktarılan iddianamede, tutuklu zanlının "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.