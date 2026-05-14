İçişleri Bakanlığı, 77 ilde düzenlenen narko-operasyonlarda 2 ton 103 kg uyuşturucu madde ve 2,6 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, bin 187 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

77 ilde "Uyuşturucu Madde Satıcılarına" yönelik Polisimiz tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda;

-2 Ton 103 kg Uyuşturucu Madde ile

-2 milyon 685 bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.



-2 bin 284 şüpheli yakalandı.

-1.187'si tutuklandı.

— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) May 14, 2026