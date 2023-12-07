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2 Türk firma Kolombiya'da düzenlenen savunma sanayisi fuarında boy gösterecek

Latin Amerika ve Karayipler'in en büyük fuarlarından 'Expodefensa Güvenlik ve Savunma Sanayisi Fuarı 2023' Türkiye'nin de katılımıyla Kolombiya'da düzenleniyor. Fuara Türkiye'den ASELSAN ve Otokar katılıyor.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 01:41 - Güncelleme:
2 Türk firma Kolombiya'da düzenlenen savunma sanayisi fuarında boy gösterecek
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Başkent Bogota'daki Corferias'ta gerçekleştirilen fuara Türkiye'den ASELSAN ve Otokar katılıyor.

Havacılık, deniz ve savunma alanlarındaki yeni ürünler ve hizmetlerin tanıtıldığı fuarın 5-7 Aralık'ta binlerce kişi tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Expodefensa'nın Latin Amerika'daki en önemli fuarlardan olduğunu söyledi.

Türk firmalarının fuarda olmasının önemine işaret eden Sun, "Kendilerine bu hususta desteğimiz elbette önemlidir. Kolombiya ve Türkiye'nin savunma sanayisi alanında işbirliğini derinleştirmesi için her fırsatta ve her şekilde çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Fuarın açılışı Kolombiya Savunma Bakanı Ivan Velasquez ve üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

  • expodefensa2023
  • Türkiye katılımı
  • ASELSAN ve Otokar

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