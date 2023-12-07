2 Türk firma Kolombiya'da düzenlenen savunma sanayisi fuarında boy gösterecek

Başkent Bogota'daki Corferias'ta gerçekleştirilen fuara Türkiye'den ASELSAN ve Otokar katılıyor.

Havacılık, deniz ve savunma alanlarındaki yeni ürünler ve hizmetlerin tanıtıldığı fuarın 5-7 Aralık'ta binlerce kişi tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Expodefensa'nın Latin Amerika'daki en önemli fuarlardan olduğunu söyledi.

Türk firmalarının fuarda olmasının önemine işaret eden Sun, "Kendilerine bu hususta desteğimiz elbette önemlidir. Kolombiya ve Türkiye'nin savunma sanayisi alanında işbirliğini derinleştirmesi için her fırsatta ve her şekilde çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Fuarın açılışı Kolombiya Savunma Bakanı Ivan Velasquez ve üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.