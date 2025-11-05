İSTANBUL 19°C / 14°C
Güncel

2 Türk lezzetine daha AB'den coğrafi işaret

Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı. Kaytaz böreği AB tescili alan 39'uncu, Gaziantep lahmacunu ise 40'ıncı Türk ürünü oldu.

AA5 Kasım 2025 Çarşamba 09:09 - Güncelleme:
2 Türk lezzetine daha AB'den coğrafi işaret
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacununun, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Paylaşımında Türk mutfağının bereketinin sınırları aştığını belirten Yumaklı, "Hatay'ın kaytaz böreği, Gaziantep'in lahmacunu artık AB coğrafi işaretiyle tescillendi. Bereketiyle gururumuz, tesciliyle markamız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımındaki bilgiye göre Hatay kaytaz böreği AB tescili alan 39'uncu, Gaziantep lahmacunu ise 40'ıncı Türk ürünü oldu.

  • Hatay kaytaz böreği
  • Gaziantep lahmacunu
  • AB coğrafi işaret

