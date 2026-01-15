2. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'' ödülleri sahiplerini buldu

Türk Müziği çocuk şarkıları repertuvarını zenginleştirmek, nitelikli eserler kazandırmak ve yeni bestecilerin yetişmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen II. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması Ödül Töreni AKM'de yoğun katılımla gerçekleşti.

Törene; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş ve sanatseverler katıldı.

"TÜRK MÜZİĞİNİN KÖKLÜ MİRASINI ÇOCUK SESLERİYLE YARINLARA TAŞIMAK İÇİN YARIŞMAYI HAYATA GEÇİRDİK"

Ödül töreninde konuşan Bakan Ersoy, çocukların yalnızca yarını değil, umutla kurulan bir geleceği de hatırlattığını dile getirerek, "Paylaşmanın değerini, karşılıksız sevmenin en temiz halini çoğu zaman onlardan öğreniriz. Masum düşleriyle dünyayı güzelleştiren çocuklarımız, ilhamın en güçlü kaynağıdır. İşte biz de bu ilhamla, çocuklarımızı sanatla buluşturmak, onların yeteneklerini desteklemek, Türk müziğinin köklü mirasını çocuk sesleriyle yarınlara taşımak için Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nı hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın sadece bir müzik organizasyonu değil, aynı zamanda kültürü yaşatma ve geleceğe aktarma, çocukların hayallerine de ortak olma iradesi olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Yarışmanın ilki Yeni Türkiye Eğitim Vakfı ile TRT iş birliğinde gerçekleştirilirken, ikincisinde de kıymetli ortaklıkla çocuklarımız için bir araya geldik. Türk müziğinin asli unsurlarını barındıran tüm form ve türlerde eserlere açık olan yarışmamız büyük ilgi gördü. Seçici kurulumuz, birbirinden kıymetli eserleri değerlendirmekte hayli zorlandıklarını ifade ettiler. Bu zorluk aslında Türk musikisinin ne denli güçlü, üretken ve bereketli olduğunun en açık göstergesidir."

"SANATIN HER DALINI MİLLETİMİZİN HER KESİMİYLE BULUŞTURUYORUZ"

Ersoy, Bakanlık olarak temel hedeflerinin milli kültürü ve sanatı yaşatmak, güçlendirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu paylaşarak, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz öncülüğünde, eğitim konserlerinden turnelere, ödüllü yarışmalardan albüm ve katalog çalışmalarına kadar çok sayıda projeyi hayata geçiriyor, sanatın her dalını milletimizin her kesimiyle buluşturuyoruz. Bakanlığımız bünyesindeki sanat birimleri ve kurumlarla Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin kültür-sanat alanındaki kazanımlarını ve başarılarını daha da ileriye taşımak için aktif biçimde faaliyetler sürdürmekteyiz."

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde olduklarını aktaran Ersoy, çocuklara, gençlere, engelli bireylere, özel çocuklara, afetzede vatandaşlara ve dezavantajlı gruplara yönelik çok sayıda etkinliği de hayata geçirdikleri bilgisini verdi.

Ersoy, bir milletin manevi mirası ve kudretinin yetiştirdiği dehalarla ölçüldüğünün altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birer tohum ve cevher olan çocuklarımızı en güzel koşullarda yetiştirmek, geleceğe emin adımlarla ilerlemelerini sağlamak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltecek olan başarılara imza atmalarını sağlamak en önemli görevimizdir. Yarışmamızın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunarken, eserleri değerlendiren seçici kurulumuzun kıymetli üyelerine, yarışmamıza katılım sağlayan tüm bestecilerimize, YETEV ile Palet Okulları'nın değerli çalışanlarına teşekkür ederiz."

NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN: ÇOCUKLARIMIZIN ÖNCE KENDİ KÜLTÜRÜMÜZÜN ÖZELLİKLERİNİ BİLEREK, DİĞER KÜLTÜRLERLE İLİŞKİ KURMASINI, İLETİŞİM KURMASINI ARZU EDİYORUZ

Programın açılışında konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, çocuk şarkılarının bireylerin müzikle ilk temasını sağladığı önemli bir fırsat penceresi olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu'nu kuran ekip ve YETEV olarak, çocukların müzikle tanışma sürecinde Türk müziğinin tınılarının ve estetik anlayışının görünür olmasını hedeflediklerini ifade etti.

Batı müziğinin çocuklara ulaşmadaki kolay ve güçlü imkanlarına muadil imkanların Türk müziğinin ögeleri içinde var olmasını başarmaya çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, "Batı müziğiyle, Batı kültürünün ögeleriyle çocuklarımız zaten çok hızlı, çok mümkün bir şekilde irtibat kuruyor ama bunu yapmadan önce kendi kültürümüzün özelliklerini bilerek, diğer kültürlerle ilişki kurmasını, iletişim kurmasını arzu ediyoruz." dedi.

Erdoğan, erken yaşta Türk müziğinin çocuklara aktarılması için, Türk müziği formlarında yapılacak çocuk şarkılarının sayısının artması ve bestecilerin bu yönde teşvik edilmesini temin etmek amacıyla 2021 yılında bu yarışmanın ilkini düzenlediklerini belirtti. O dönem TRT ile bu yarışmayı yaptıklarını aktaran Erdoğan, sözleri şöyle devam etti:

"Ancak salgın dönemi olduğu için maalesef güzel bir yarışma olmasına, çok güzel eserler çıkmasına rağmen ödül törenini yapamadık, mümkün olmadı. Nasip bugüneymiş. Hem 2021'deki yarışmamızın ödül törenini yapacağız hem de geçtiğimiz aylarda tertip ettiğimiz 2. Çocuk Şarkıları Beste Yarışmamızın ödüllerini bu akşam sahiplerine takdim edeceğiz. Aynı zamanda büyük bir farkla. 2021 yılında bizim çocuklarımız henüz herhalde 2'nci, 3'üncü sınıftaydılar, henüz güçlü bir koromuz yoktu. Şimdi çocuklarımız ikinci yarışmanın bestelerini de burada sizlere icra edecekler."

"TÜRK MÜZİĞİ FORMLARINDA BESTELENMİŞ ŞARKILARIN SAYISININ ARTMASINI TEŞVİK EDİYORUZ"

Erdoğan, YETEV olarak bir yandan bu vizyonu kurumsal olarak sahiplenirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT gibi kurumların yanlarında olmasını da önemsediklerini kaydederek, onların bu tür çalışmalarını desteklemeyi çok yerinde, doğru ve önemli bulduklarını dile getirdi.

Kısa sürede, bir aylık başvuru süresinde ikinci yarışmayı yaptıklarına değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"İlk yarışmada daha uzun bir başvuru dönemimiz vardı, 3 ayın üzerindeydi ve 555 beste yarışmamıza katılmıştı. Bu yarışmada 120 kadar beste bir aylık sürede katıldı ve bu 120 eser içerisinde önemli bir farkı söyleyebilirim. 5 sene önce herkes kendisi bestelerini bize bir şekilde kaydedip göndermeye çalışıyorlardı. Bu sene herkes yapay zekaya besteleri çaldırmış, söyletmiş, göndermiş. İşler gerçekten çok kolaylaşmış ama dinlerken biz de keyif aldık. Eserleri birbirine denk kalitede dinleyip değerlendirme fırsatı bulduk."

Bu seçilen eserlerin arasında bir tanesine, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 90'ıncı yılı vesilesiyle bir özel ödül verdiklerini belirten Erdoğan, "Bu vesileyle bu yarışmamız sayesinde hem Türk müziği formlarında bestelenmiş şarkıların sayısının artmasını, böylelikle çocuklarımıza daha çok Türk müziğini tanıtabilmeyi, hem bestecilerimizin çocuklara yönelik beste çalışması yapmasını teşvik edebiliyoruz. Bu vesileyle de çocuklara temas etmenin çok daha sürdürülebilir ve kalıcı bir miras oluşturmaya katkı sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, YETEV olarak verdikleri destekler, Palet Sanat markası altında yaptıkları çalışmalarla Türk müziği üstatlarının sayısını artıracaklarına dikkati çekerek, "Türk müziği formlarında farklı eserler, icralar ortaya koyan, icracı olmasa da Türk müziğini çok iyi bilerek bir toplum önderi, bir entelektüel olarak yetişen insanların sayısının artmasına hizmet etmiş olmaktan dolayı çok büyük bahtiyarlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Palet Türk Müziği Okulu mezunlarını kendi çocukları gibi gördüğünü dile getiren Erdoğan, "Onların büyüyüp yeni şeyler, güzel şeyler yapmaya devam ettiklerini bilmekten çok büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

BU YIL YARIŞMADA 120 BESTE YARIŞTI

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu 120 bestenin yarıştığı yarışmada, birinciliğe İsmail Tatar, ikinciliğe Cavit Ersoy, üçüncülüğe ve "90. Yıl Özel Ödülü"ne Celal Orkun Arıcı değer görülürken, mansiyon ödüllerini Halil İbrahim Özdemir, Hüseyin Akpınar ve Temel Savaş Özkök aldı.

Programda ayrıca 2021'de Kovid-19 salgını sebebiyle gerçekleştirilemeyen "I. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması"nın ödülleri de verildi. İlk yarışmada birinciliği Çelik Kasapoğlu, ikinciliği Ali Çalanlı, üçüncülüğü Rıdvan Ak kazandı. Mansiyon ödülleri ise Muhammed Harun Öztürk, Nilder Koyulhisar, Enver Kalaycıoğlu, Ali Yılmaz ve Oğuz İmrak'a takdim edildi. Yarışmada ödüle layık görülen besteler, Türkiye'nin ilk Türk müziği ilkokulu olan Palet Türk Müziği İlkokulu öğrencileri tarafından seslendirilirken, konsere klarnet virtüözü Serkan Çağrı da eşlik etti

Program, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.