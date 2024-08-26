2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu (Tour Of Route Salvation) Basın Toplantısı Gerçekleşti

Gerçekleşen basın toplantısına Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşcı ve SAMKON Genel Başkan Yardımcısı Erol Türkoğlu katıldı.

Toplantıda konuşan SAMKON Genel Başkan Yardımcısı Erol Türkoğlu, "2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu (Tour Of Route Salvation) bizim için çok kıymetli ve anlamlı. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu iş birliği ile düzenlenen bu önemli organizasyonda asıl amacımız, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi ve Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı şehir olan Samsun'un Cumhuriyet tarihindeki yerini ve önemini uluslararası platformda bir kez daha belirginleştirmekle beraber Samsun'un turizm lokasyonu olarak da tanıtımına büyük katkı sağlamak olacaktır.

İkincisini düzenlediğimiz etkinliğimizle hem gençlerimiz arasında Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı konusundaki farkındalığın artmasını hem de yerel ve uluslararası düzeyde bisiklet sporunun yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. " dedi.

ÇOCUK BİSİKLETÇİLER İKİNCİ KEZ KENDİ YAŞITLARIYLA YARIŞACAK

4 gün sürecek "2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu (Tour Of Route Salvation)" bisiklet turunda 8 farklı ülke takımı ve 17 farklı ülkeden 115 sporcu pedal çevirecek; ayrıca, etkinlik kapsamında çocuk bisikletçiler de ikinci kez kendi yaşıtlarıyla 1 kilometre sürecek bir tur gerçekleştirecek.

30 Ağustos'ta Samsun'un İlkadım ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi'nden başlayacak olan ve 4 etaptan oluşan bisiklet turu, 2 Eylül'de Türk milletinin bağımsızlık sembolü olan Kurucu Meclis'te sona erecek.

Samsun'dan hareket eden ulusal ve uluslararası bisikletçiler, 4 günün sonunda Ankara'ya ulaşacak. Bu özel bisiklet turu, toplam 600 km uzunluğunda olup, Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı gibi tarihi ve kültürel değerlere sahip bölgeleri kapsayacak şekilde 4 gün ve 4 etap halinde devam edecek ve Ankara'da kupa töreni gerçekleştirilecek.

Bunun yanı sıra, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü öğrencileri tarafından hazırlanan ve Havza'da, Atatürk'ün evinde bulunan ilk forslu bayrak, geçen yılın genel klasmanda 1. Takımı olan Spor Toto Bisiklet Takımı'na emanet edilecek ve bu tarihi yolculukta Kurucu Meclis'in bahçesine getirilecek.