7 Eylül 2025 Pazar
2 uzman çavuştan biri öldü! Manyas'ta feci kaza

Balıkesir'in Manyas ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 uzman çavuş öldü, 1 uzman çavuş ağır yaralandı.

7 Eylül 2025 Pazar 12:20
Manyas istikametine seyir halinde olan Asım Öztürk (26) idaresindeki 67 NZ 852 plakalı otomobil, Manyas'ın kırsal Kızık Mahallesi'nde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Öztürk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan araçtaki uzman çavuş Furkan Köroğlu ise sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manyas Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Öztürk'ün cenazesi, işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a gönderildi.

Bu arada, araçta bulunan zincir market çalışanı Emre Aksoy'un ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

