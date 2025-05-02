Denizli Sarayköy'de eşinden bir süre önce boşanan Satı Buse D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan oğlu Aren'i (2) hastaneye götürdü. Aldığı darbelerle sağ gözü kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudundaki darp izlerinden şüphelenen hastane personelleri, durumu polise bildirdi. Anne Satı Buse D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darp ettiğini öne sürdü.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Aldığı darbeler nedeniyle başında travma oluşan ve ameliyat edilen Aren bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı. Doktorları, Aren bebeğin gözü ve kolundan da ameliyat edileceğirni söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, bebeğin devlet koruması altına alındığını açıkladı.

DUVARA ÇARPILMIŞ İDDİASI

Bebeğin, yakılmaya çalışıldığı, ısırıldığı ve duvara çarpılması sonucu darp izlerinin oluştuğu iddia edildi. Polis, anne Satı Buse D. ve erkek arkadışı S.D.'yi gözaltına aldı. S.D.'nin polisteki ifadesinde, "Satı ile otururken yanımıza gelip ağladı o an kendimi kaybettim, öfkelendim ve vurdum" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak, kişilerin en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi.

CANİ TUTUKLANDI

Anne, ifadesinde, eşinden boşandıktan sonra S.D. ile yaşamaya başladığını, S.D.'nin alkol aldıktan sonra kendilerini dövdüğünü söyledi.