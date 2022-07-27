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2 yaşındaki Asel'e kalp nakli yapıldı

Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesinde, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören 2 yaşındaki Asel Lina Adıyaman'a, Konya'da aynı yaşta beyin ölümü gerçekleşmiş kız çocuğundan alınan kalp nakledildi.

AA27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:24 - Güncelleme:
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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Asel Lina Adıyaman'da, 4 aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonucu kalp yetmezliği hastalığı gelişti. Durumu bu yıl Mayıs ayında kötüleşen çocuk, Kalp-Akciğer Nakil Konseyi kararıyla nakil listesine alındı.

Konya'da aynı yaşta beyin ölümü gerçekleşmiş kız çocuğundan alınan kalp, Konya Selçuk Üniversitesinden Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla getirilerek, Asel Lina Adıyaman'a nakledildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran, şunları kaydetti:

"Konya'da donör bulunduğuna dair haber aldık. Nakilin gerçekleşmesine üç gün kala hastamızın sağlık durumu kötüye gitti. Karaciğer ve böbrek organlarında kalp yetmezliğine bağlı olarak gerileme oldu. Karaciğer yetmezliğine bağlı olarak kanama, pıhtılaşma sistemi de bozulmuş halde olan hastaya tüm riskleri göze alarak nakil operasyonunu gerçekleştirdik."

Operasyonun ardından çocuğun genel durumunun iyi olduğunu belirten Özbaran, "Tüm kalp yetmezlik semptomları geriledi." ifadelerini kullandı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise zorluk derecesi yüksek operasyonu başarıyla gerçekleştiren ekibi tebrik etti. Konya'da çocuklarını kaybeden ve kalbi bağışlayan aileye teşekkür eden Budak, herkesi organ bağışı yapmaya çağırdı.

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