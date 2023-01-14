2 yaşındaki bebeğin böbrekleriyle hayata tutundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan ve 11 yaşında kronik böbrek yetmezliği tanısı konulan 36 yaşındaki Cafer Gürbüz, 2002 yılında Ege Üniversitesi Hastanesinde nakil operasyonu geçirdikten sonra 3 böbrekle yaşamına devam etti. Bu böbreğin de işlevini yitirmesinin ardından 2019'da 2 yaşındaki bir bebeğin böbrekleriyle Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yeniden nakil olan Gürbüz, ikisi sağlıklı 5 böbrekle hayatını sürdürdü. İdrar yolu enfeksiyonu nedeniyle tekrar üniversite hastanesinde tedaviye alınan hastanın, yeni böbreklerinin zarar görmemesi için doğuştan itibaren kendisinde ait olan iki böbreği alındı. 3 böbrekle yaşamını sürdüren Gürbüz, yeniden sağlığına kavuştu.

Uzun yıllar 5 böbrek ile yaşayan Cafer Gürbüz, "Şu an 36 yaşındayım ben. 11 yaşında rahatsızlandım. İlk kronik böbrek yetmezliği teşhisi teşhisi konuldu. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde. 5-6 aylık bir tedavi sonucunda 1999 yılında diyaliz tedavisine başladım. Bu diyaliz tedavisi zorlu bir süreçti benim için çünkü ilk tedaviye başladığımda Balıkesir Devlet Hastanesi'nde çocuk diyaliz olmadığı için

Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gidip gelmek zorunda kaldım. Haftada iki gün. 12 yaşında bazen tek başıma gidip geldim. Bazen ailemle gidip geldim. 2002 yılında Manisa'dan bir abimin organ bağışı yapmış, onun organ dokuları da bana uydu. 2002 yılında Ege Üniversitesi'nde böbrek nakli oldum" dedi.

Uzun yıllar 5 böbrek ile yaşadığının altını çizen Gürbüz, "2002 yılıyla 2015 yılları arasında nakilli gezdim, böbrek nakilli olarak. Hayatımın normal bir şekilde devam ettirdim. Yani diyaliz tedavisine ihtiyaç görmeden 2015 yılında nakilli böbreğim iflas etti. Bunun üzerine üç böbrekle yaşamaya başladım. Bir tanesi nakilli, iki tanesi orijinal olmak üzere üç böbrek. Ama üçü de benim diyaliz tedavisi görmeden hayatımı devam ettirmeme yeterli olmadı. 2015 ile 2019 yılları arasında diyaliz tedavisi aldım. Bu süreçte Uludağ Üniversitesi'ne böbrek nakli için sıraya yazıldım. 2019 yılında Uludağ Üniversitesi'nde iki yaşında bir kardeşimin böbreği bana uydu. Ailesinin ailesi organlarını bağışlamış. Onlara kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendilerinden. Çocuğun böbreği de bana uydu 2019 yılında böbrek nakli olunca Ege Uludağ Üniversitesi'nde iki tane nakilli böbrek, bir ayrıyeten eski çalışmayan nakilli böbrek ve kendi orijinal böbreklerim olmak üzere 5 tane böbrek vücudumda 5 böbrekle yaşadım. Geçen yıla kadar

2022 yılı başlarında enfeksiyon rahatsızlığı oldu idrar yolu enfeksiyonu. Bu enfeksiyon rahatsızlığının kendi orijinal böbreklerimden kaynaklanabileceği söylendi ve bunun üzerine kendi orijinal böbreklerim alındı" dedi.

Uzun yıllar 5 böbrek ile yaşayan Gürbüz, yaşadığı enfeksiyon sonucunda kendi böbreklerinin alındığını ifade ederek, "Son bir yıldır üç böbrekle hayatımı devam ettiriyorum. Ve gayet sağlıklı bir şekilde yaşıyorum. Enfeksiyon sıkıntısı da böylece çözüldü. Şu an üç tane nakilli böbrek, bir tanesi çalışmıyor, iki tanesi çalışıyor. Hayatımı normal bir şekilde devam ettirmem için yeterli geliyor." dedi.

Organ bekleyerek yaşamanın zorluklarına değinen Cafer Görbüz "Bir kere diyaliz hastası olmak çok zor. Diyaliz hastası diyaliz hastası olarak yaşamak zor. Çünkü diyaliz tedavisi olmayan bir hastalık. Diyaliz tedavi değil, yaşamanı sağlayan bir makine diyelim. Bu makinede insanı ne öldürüyor, ne güldürüyor" dedi.

Organ bağışlamanın önemine değinen Gürbüz, "Ben nakilli böbreklerim çalışıyor olursa ki inşallah benimle beraber ömür boyu olacak bütün organlarım bağışlamayı düşünüyorum tabii ki de. Tüm toplumda, tüm halkımızdan ricam şudur ki, ricamdır sadece. Ellerini vicdanlarına koysunlar ve düşünsünler, bugün benim başıma gelen, yarın herkesin başına gelebilir. Organlarınızı bağışlayın, insanlara hayat verin; can verin. Bugün Türkiye'de sadece böbrek için bekleyen binlerce insanımız mevcut. Bunlar birer hayat ve bunların içerisinde çocuklar var. Gençler var. Onların da yaşamaya hakkı var. Organlarınızı bağışlayın. Bu sizden ricamdır" dedi.