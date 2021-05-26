2 yaşındaki Vildan misafir olarak gittikleri evde uğradıkları saldırıda yaralandı

AA 26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:09 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:09

Sağlık sorunları bulunan Reşit Ü, eşi Rojin ve 3 çocuklarıyla birlikte tedavi olmak amacıyla 3 gün önce Şırnak'tan Adana'ya gelerek 19 Mayıs Mahallesi'ndeki yakınlarının yanında kalmaya başladı.

Aile üyelerinin evde bulundukları sırada sokaktan iki kişi tabancayla ateş açarak bölgeden uzaklaştı.

Bir süre sonra baba Reşit Ü, dışarıya bakmak için balkona yöneldiği sırada 2 yaşındaki kızı Vildan'ı yerde başından vurulmuş halde buldu.

Yaralı çocuk, çevredekilerin yardımıyla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan çocuk, daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, iki kişi olduklarını belirlediği zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

