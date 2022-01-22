İSTANBUL 3°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2022 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Güncel

2 yaşındaki Yusuf için seferberlik

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hastaneye gidemeyen küçük çocuk için kurumlar alarma geçti.

IHA22 Ocak 2022 Cumartesi 14:08 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:08
ABONE OL

Gölbaşı ilçesine Çataltepe köyüne bağlı İrice mezrasında yaşayan Yunus Arkçı'nın (2) gece geç saatte ateşi çıktı. Ailesi çocuğu hastaneye götürmek istedi ancak yoğun kar nedeniyle köyden çıkamadı. 112 ekiplerine bilgi verildi.

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Özel İdare ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerine hastaya ulaşılması talimatını verdi. İş makinelerinin saatler süren çalışmasının ardından ailenin yaşadığı mezraya ulaşıldı. Burada hasta çocuğa yapılan müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun genel sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.