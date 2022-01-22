2 yaşındaki Yusuf için seferberlik

IHA 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:08 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:08

Gölbaşı ilçesine Çataltepe köyüne bağlı İrice mezrasında yaşayan Yunus Arkçı'nın (2) gece geç saatte ateşi çıktı. Ailesi çocuğu hastaneye götürmek istedi ancak yoğun kar nedeniyle köyden çıkamadı. 112 ekiplerine bilgi verildi.

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Özel İdare ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerine hastaya ulaşılması talimatını verdi. İş makinelerinin saatler süren çalışmasının ardından ailenin yaşadığı mezraya ulaşıldı. Burada hasta çocuğa yapılan müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun genel sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.