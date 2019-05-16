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2 yıl kıraathaneye gitmedi, damacanada 10 bin lira biriktirdi

Batman'ın Kozluk ilçesinde esnaflık yapan Mehmet Sönmezsoy, kıraathaneye gitmesi durumunda harcayacağı ve eline geçen madeni paraları her gün damacanaya atarak 2 yılda 10 bin lira biriktirdi. Sönmezsoy, bu parayla borçlarını ödemeyi düşünüyor.

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Sönmezsoy, 2 yıl önce kıraathaneye gitmeme kararı alarak cebindeki madeni paraları damacanaya atmaya başladı.

Mehmet Sönmezsoy, 2 yıl boyunca damacanaya madeni para atmayı sürdürdü. Ağzına kadar dolan damacanadaki madeni paraları sayan Sönmezsoy, yaklaşık 10 bin lira biriktirdiğini fark etti. Sönmezsoy, gazetecilere, 2 yıl önce kahvehane ve internet salonlarına gitme alışkanlığını terk ettiğini söyledi.

Her gün kahvehaneye vereceği 3 lira 500 kuruşu harcamış gibi hesap ederek damacanada biriktirmeye başladığını ifade eden Sönmezsoy, daha sonra eline geçen madeni paraları da damacanaya atmaya başladığını belirtti.

Sözmezsoy, "Önemsemediğimiz 1 liralar bugün 10 bin olarak bana geri döndü. Gençlere tavsiyem, zamanlarını boşa harcayacakları yerlerden uzak dursunlar. Oralara vereceğiniz parayı biriktirin, sizin çok daha önemli işlerinize yarayacağından eminim. Biriktirdiğim parayla borçlarımı ödemeyi düşünüyorum" dedi.

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