İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2025 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 2 yıl önce kaybolmuştu: Aramalar yeniden başladı
Güncel

2 yıl önce kaybolmuştu: Aramalar yeniden başladı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce kaybolan 80 yaşındaki Selim Ece'yi bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı.

AA1 Kasım 2025 Cumartesi 10:30 - Güncelleme:
2 yıl önce kaybolmuştu: Aramalar yeniden başladı
ABONE OL

Çukurca beldesinde ikamet eden ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Selim Ece, 4 Ekim 2023 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Aradan geçen sürenin ardından Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Timi, istihbarat ekipleri, Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığına bağlı asayiş timleri ve AFAD ekipleri ile arama köpekleri, Ece'nin kaybolduğu düşünülen bölgede yeniden arama çalışmalarına başladı.

İlçeye bağlı Erikli köyü Akkaya Mahallesi ile Karaburun Mahallesi arasında yürütülen aramalarda, iki gün boyunca dronla tarama yapıldı. Ekipler, kayıp Selim Ece'ye ait bir ize rastlamak için araziyi aradı.

Ece'nin yeğeni Ahmet Tunç, arama çalışmalarına katılarak, dayısının kaybolduğu bölgeyi bir kez daha ekiplerle birlikte taradıklarını belirterek, "2 yıl önce de milletimiz ve devletimizle birlikte aramalar yapmıştık. Şimdi yine devletimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, komutanlarımız sağ olsunlar arama çalışması başlattı." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.