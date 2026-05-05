5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
  2 yıl sonra geldi! Eylem Tok'tan ''pişmanlık'' mektubu
Güncel

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te Oğuz Murat Aci'nin ölümüne 4 kişinin yaralanmasına neden olan oğlu Timur Cihantimur ile birlikte önce ABD'ye kaçan Eylem Tok'tan yazdığı 'pişmanlık' mektubunda, 'Aklımdan çok içgüdümle hareket ettim. Tek düşüncem oğlumu korumaktı. Bir hata varsa sorumluluğu anne baba olarak bize aittir.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ5 Mayıs 2026 Salı 08:30
ABD'de 18 Haziran 2024'te oğlu ile birlikte tutuklanan Eylem Tok iki yıllık sessizliğini paylaştığı mektupla bozdu.

Eylem Tok, "Neyin doğru neyin yanlış olduğunu değerlendirecek durumda değildim, aklımdan çok içgüdümle hareket ettim. Tek düşüncem oğlumu korumaktı. Bir hata varsa sorumluluğu anne baba olarak bize aittir. Bunun yükünü yüreğimde taşıyorum. O olay onun hayatında derin izler bıraktı" dedi.

Tok mektubun devamında da,"Bu olayın en büyük kaybedeni Aci'nin ailesi, bu kaybın telafisi yok ancak yasal varislerle sulh anlaşması yaparak helalleştiğimizi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

  • Eylem Tok
  • Timur Cihantimur
  • firar
  • kaza

