İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2025 Perşembe / 8 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8942
  • EURO
    37,3403
  • ALTIN
    3295.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

2 yıldır 04.17'yi gösteriyor

Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Adıyaman'da kentin simgesi olan saat kulesi 2 yıldır 04.17'yi gösteriyor.

IHA6 Şubat 2025 Perşembe 10:39 - Güncelleme:
2 yıldır 04.17'yi gösteriyor
ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde Adıyaman'ın simgesi olan saat kulesinde de zaman durdu. Depremin meydana geldiği 04.17'de duran saat, depremin simgesi haline geldi.

2 YILDIR 04.17'Yİ GÖSTERİYOR VE GÖSTERMEYE DEVAM EDECEK

Adıyaman Belediyesi, vatandaşların talebi ile Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'ndaki saatlerde zamanın 04.17'de bırakılmasına karar verdi. Kulede 4 farklı yöne bakan saatlerin bulunduğu kavşakta çevre düzenlemesi yapıldı. Saat kulesinde depremin birinci yılında anma etkinliği düzenlenmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.