2 yıldır FETÖ'den aranan çift, gaybubet evinde yakalandı
Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 2 yıldır yakalama kararı bulunan R.Ö. ve eşi G.Ö., saklandıkları 'gaybubet' evinde yakalandı.
- DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan R.Ö. ve karısı G.Ö.'nün, Çukurova ilçesinde olduklarını saptadı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan çiftin, 2 yıl boyunca 'gaybubet' evinde saklandığı saptandı. Üzerlerinden sahte kimlik çıkan R.Ö ve G.Ö.'nün Mersin ve Adana'dan sorumlu sözde bölge imamı oldukları ifade edildi.
Çift, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Mersin'e gönderildi.
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