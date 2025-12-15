Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hacer Bulut 2016 yılında dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret ederek engelli çocuk ve gençlerin aileleriyle birlikte eğitim alacağı bir merkez istedi. Bunun üzerine Seyhan Belediyesi Döşeme Mahallesi'nde 'Engelsiz Yaşam Parkı' yaptırarak hizmete sundu. Parkta Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği'ne bir de hizmet binası tahsis edildi. CHP'li Seyhan Belediyesi geçtiğimiz günlerde 9 yıldır engelli bireylerin eğitim gördüğü parkı boşaltmalarını istedi. Engelli bireyler eğitim merkezinin kendilerine tahsis edildiğini söyleyerek belediyenin tahliye talebini reddetti. Bunun üzerine Seyhan Belediyesi TEDAŞ'a yazı yollayarak dernek merkezinin elektriğini kestirdi.

'ENGELİME ENGEL OLMA'

Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı ve yönetimi 6 gündür karanlıkta kaldıklarını belirterek seslerini duyurabilmek için engelli çocuk ve gençlerle eylem yaptı. Engelli bireyler, 'Engelime engel olma', 'Ne işgalciyiz ne de bedavacı' yazılı dövizlerle seslerini duyurmaya çalıştı. Burada konuşan Hacer Bulut, "9 yıldır buradayız. Hiç kimseden bir beklentimiz olmadan, kendi ayaklarımız üzerinde durup rehabilite olduk. Her şeyi imece usulü başardık. Ancak ne yazık ki, Seyhan Belediyesi'nden son 2 yıldır ciddi bir mobbing ve baskı görüyoruz. Bizim zaten bir kanadımız kırık, diğer kanadımızı da belediye kırmak istiyor. Bu soğukta 5 gündür elektriğimiz kesik" dedi. AKŞAM, konuyu Seyhan Belediyesi'ne de sordu. Belediyeden yapılan açıklamada; "O park ve park içinde yer alan bina, belediyemize ait. Kamu malı. Binayı dernekten alıp tüm engellilerin hizmetine açacağız" yanıtı geldi.