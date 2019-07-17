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2 yıllık üniversite puanları ve 4 yıllık üniversite puanları belli oldu mu? Hangi üniversite kaç puan alıyor?

ÖSYM Başkanı Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün gece yarısından sonra remi sosyal medya hesabından YKS 2019 sonuçlarını duyurmasının ardından yüzbinlerce üniversite adayı 2 yıllı ve 4 yıllık üniversite araştırmasına geçti. Üniversite tercihlerini yapmak isteyen adaylar, YKS sonuçlarının ÖSYM’nin sonuç veya aday işlemleri sayfası üzerinden yapabilecekler. Ayrıca e-Devlet uzantısı ile ÖSYM AİS'e giren adaylar ise e-Devlet şifreleri ile sonuçlara ulaşabilecekler. Peki, 2 yıllık üniversite puanları ve 4 yıllık üniversite puanları belli oldu mu? Hangi üniversite kaç puan alıyor? İşte 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite puanlarıyla ilgili merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde sizin için derledik.

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‘2 yıllık üniversite puanları ve 4 yıllık üniversite puanları belli oldu mu? Hangi üniversite kaç puan alıyor?’ sorularına YKS 2019 sonuçlarının açıklanmasıyla on binlerce öğrenci tarafından yanıt aranmaya başladı. Dün gece yarısında sonra YKS 2019 sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar hangi üniversiteye ve kaç yıllık üniversiteye girebileceğini merak ediyor.  Üniversite tercihlerini yapmak isteyen adaylar, YKS sonuçlarının ÖSYM’nin sonuç veya aday işlemleri sayfası üzerinden yapabilecekler. Ayrıca e-Devlet uzantısı ile ÖSYM AİS'e giren adaylar ise e-Devlet şifreleri ile sonuçlara ulaşabilecekler. İşte 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite puanlarıyla ilgili merak ettiğiniz tüm detayları ve YKS sorgulama ekranları aşağıda…

YKS 2019 2 YILLIK VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
 
Öğrencilerin tercih yapacağı 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları tercih sonuçları belirlenmeye çalışıldığı için öğrenciler aşağıdaki linkten 2018 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanlarını inceleyebilir. 
 
 
YKS SONUÇ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
 
Üniversite adayları YKS sonuçları ÖSYM'nin sonuç veya aday işlemleri sayfası (ÖSYM AİS) üzerinden ulaşabilecekler. Adaylar sonuçlara TC. Kimlik No ve ÖSYM şifresi ile sonuçlara ulaşabilecekler. Ayrıca e-Devlet uzantısı ile ÖSYM AİS'e giren adaylar ise e-Devlet şifreleri ile sonuçlara ulaşabilecekler.

 
YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?
 
YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.
 
Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.
 
1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)
3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.
 
1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.
 
Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.
 
YKS’YE KİMLER GİREBİLİR?
 
YKS sınavına girebilmek için aranan özellikler aşağıdaki gibidir;
 
– 2018-2019 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler
 
– Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar
 
– Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar
 
– Ortaöğretimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar YKS’ye girebilirler.

 
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
 
YÖK testlerin alanlara göre etki oranlarını açıkladı. Puan hesabı yaparken biz bu etki oranlarını da kullanarak 1 netin getirisini yani katsayısını bilmeliyiz. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerli bu yüzden tek bir TYT hesaplaması yapalım ve AYT için her alanı ayrı değerlendirelim. TYT kısmı için netlerinizi: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpın.
 
SAYISAL: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Fizik= 2,85 Kimya= 3,07 Biyoloji= 3,07 ile çarpın.
 
EŞİT AĞIRLIK: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 ile çarpın.
 
SÖZEL: AYT için netlerinizi Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 Tarih-2= 2,91 Coğrafya-2= 2,91 Felsefe= 3 Din Kültürü= 3,33 ile çarpın.

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