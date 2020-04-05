AA 05 Nisan 2020 Pazar 21:19 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 21:20

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, "https://maske.epttavm.com" adresindeki formu dolduran, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşın evine haftada 5 maskenin teslim edileceğini kaydetti.

Maskeler, PTT kargo ile ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılacak.

Aile üyeleri için maske temin etmek isteyen vatandaşlar, form üzerinde bu bilgileri de dolduracak.

Ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak.