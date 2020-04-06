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Güncel

20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz maske dağıtımına başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz maske dağıtımına başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak.

IHA06 Nisan 2020 Pazartesi 07:20 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 07:20
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Ücretsiz maske dağıtımına yapılan başvuruların yoğun olması sebebiyle ’PttAVM.com’ internet sitesi üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada, “Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda ’https://maske.epttavm.com’ üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi oldu. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

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