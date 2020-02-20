20 Şubat 2020 Perşembe 11:44 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 11:44

Heyecanla beklenen ek atama hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. 20 bin ek atama kontenjanları açıklandı mı? 20 bin ek atama tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları tüm adaylar tarafından merak ediliyr. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Anadolu Ajansı Editör Masası’na bugün konuk oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 20 bin ek atama müjdesi verdi. Ziya Selçuk konu ile ilgili “Gençlerin beklentileri var. Biz de bu konuda son derece büyük bir gayret sarf ediyoruz. Ben burada sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Maliye Bakanımıza özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem 20 bin ek atama daha gelecek inşallah.” dedi. 20 bin ek öğretmen atamasına dair tüm detaylar haberimizde..

20 BİN EK ATAMA KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

20 bin ek atama kontenjanları henüz açıklanmadı. 20 bin ek atama kontenjanları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

20 BİN EK ATAMA TARİHİ BELLİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili “Gençlerin beklentileri var. Biz de bu konuda son derece büyük bir gayret sarf ediyoruz. Ben burada sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Maliye Bakanımıza özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem 20 bin ek atama daha gelecek inşallah.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) ilişkin, "Çocuğa özel deneme sınavı yapılabiliyor. Her şey kişiye özel. Dünyada 2-3 ülkede varsa biri Türkiye'de." dedi.

"20 BİN EK ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.