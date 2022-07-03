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20 bin öğretmen ataması: Taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi 'www.meb.gov.tr' adresinden açıklandı.

3 Temmuz 2022 Pazar 14:20 - Güncelleme:
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MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanal 7'de katıldığı canlı yayın programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1218 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

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